Apple wütet: Erste Porno-App auf iPhones zum Download verfügbar

2008 wurde das erste iPhone präsentiert – und in diesem Jahr erreicht das Apple-Gerät die Volljährigkeit. Passend dazu gibt es in der EU nun eine Premiere: die erste Porno-App auf iOS.

Von EU dazu verpflichtet

„Entgegen den falschen Behauptungen des Marktplatz-Entwicklers billigen wir diese App keineswegs und würden sie niemals in unserem App Store anbieten“, so Apple in einer Stellungnahme am Montag. „Die Wahrheit ist, dass wir von der Europäischen Kommission verpflichtet werden, ihre Verbreitung zuzulassen.“

Seit der Eröffnung des App-Stores auf iPhones im Jahr 2008 hat Apple kontrolliert, welche Apps auf die Geräte heruntergeladen werden können. Der damalige CEO Steve Jobs hatte 2010 erklärt, Pornos vom iPhone fernzuhalten, sei Apples „moralische Verantwortung“ und eines der Hauptmotive des Unternehmens, als Gatekeeper zu fungieren. In der EU änderte sich Apples Gatekeeper-Status mit der Verabschiedung des Digital Markets Act (DMA) im Jahr 2022. Dieser verpflichtet Apple, alternative App Stores zuzulassen.