Trauer um Apollo-13-Held: Kommandant Jim Lovell stirbt mit 97

Jim Lovell , der Kommandant der im Jahr 1970 spektakulär gescheiterten US-Mondmission Apollo 13 , ist tot. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag mitteilte, verstarb Lovell am Vortag im Alter von 97 Jahren nahe Chicago. Lovell habe "mit seinem Leben und seinem Wirken über die Jahrzehnte Millionen Menschen inspiriert", fügte die NASA an.

Die von Lovell angeführte Mondmission Apollo 13 wäre im April 1970 beinahe in eine Katastrophe gemündet: Eine Explosion an Bord zwang die Besatzung zur Rückkehr zur Erde. Der 2023 verstorbene Astronaut Thomas K. Mattingly entwickelte von der Erde aus ein Energiespar-Verfahren, mit dem das Raumschiff sicher in die Atmosphäre zurückkehren konnte. Das Ereignis wurde 1995 in dem Film "Apollo 13" mit Tom Hanks als Hauptdarsteller verfilmt.