Affe verursachte landesweiten Stromausfall in Sri Lanka

In Sri Lanka hat ein Affe einen landesweiten Stromausfall verursacht. Das Tier drang Regierungsangaben zufolge in ein Elektrizitätswerk im Süden der Hauptstadt Colombo ein. "Ein Affe ist in Berührung mit unserem Netztransformator gekommen und hat ein Ungleichgewicht im System verursacht", sagte Energieminister Kumara Jayakody am Sonntag vor Journalisten.