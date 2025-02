Sri Lanka: Wurden zwei Touristinnen vergiftet?

Nach dem Tod einer deutschen und einer britischen Touristin auf Sri Lanka hat die Polizei des südasiatischen Landes Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Vergiftung eingeleitet. Es werde untersucht, ob es infolge einer Bekämpfung von Insekten in den Zimmern des Hostels in der Hauptstadt Colombo zum Tod der beiden jungen Frauen gekommen sei, teilte die Polizei am Samstag mit.

Eine 24 Jahre alte Britin war am 2. Februar in einem Krankenhaus gestorben, nachdem sie zuvor krank in ihrem Hostel-Zimmer aufgefunden worden war. Eine 26-jährige Deutsche starb Polizeiangaben zufolge einen Tag später. Ein weiterer Deutscher befindet sich demnach noch zur Behandlung in einem Krankenhaus.