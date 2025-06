Ätna spuckt glühende Lava und Asche, Flugwarnstufe auf Orange

Der Ätna auf Sizilien ist erneut ausgebrochen. Seit Mittwochabend spuckt der größte aktive Vulkan Europas glühende Lava und Asche . Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte, hat der sogenannte Tremor, also die messbaren Erschütterungen im Untergrund, zugenommen.

Vorsorglich wurde die Flugwarnstufe auf Orange angehoben. Der internationale Flughafen Catania, der größte der Insel, bleibt aber vorerst in Betrieb. Auf dem Airport herrscht zu Beginn des Sommers Hochbetrieb.

Der etwa 3.350 Meter hohe Ätna bricht mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen - also regelmäßig explosive Ausbrüche - bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen zahlreiche Schaulustige an. Seit Anfang Mai meldete das INGV in der Region mehrere Eruptionen.