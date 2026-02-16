Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der norditalienischen Hafenstadt Ravenna ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sechs Ärzte eines lokalen Krankenhauses wegen mutmaßlich falscher medizinischer Bescheinigungen, mit denen die Abschiebung irregulärer Migranten verhindert worden sein soll. Dies berichteten italienische Medien. Demnach sollen die Atteste vorsätzlich so ausgefüllt worden sein, dass den Migranten eine Reiseunfähigkeit bescheinigt wird.

Solidaritätsbekundungen für Ärzte angekündigt Die Ermittlungen betreffen sechs Mediziner der Abteilung für Infektionskrankheiten des Krankenhauses Santa Maria delle Croci. Ihnen wird vorgeworfen, Bescheinigungen ausgestellt zu haben, in denen Migranten aus gesundheitlichen Gründen als ungeeignet für den Aufenthalt in Abschiebezentren oder für Rückführungsflüge erklärt wurden - obwohl dies möglicherweise medizinisch nicht gerechtfertigt war. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Abteilung für Infektionskrankheiten durchsucht.