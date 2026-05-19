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Welt

Ägypten: 9 Tote nach Schüssen bei Busbahnhof

Laut dem Innenministerium soll der Verdächtige bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden sein.
19.05.2026, 09:50

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Ein ägyptischer Polizist in voller Montur steht vor einem Einsatzfahrzeug.

Zusammenfassung

  • Ein bewaffneter Mann erschoss am Busbahnhof in Abnub acht Menschen und verletzte fünf weitere.
  • Der Täter wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.
  • Laut Behörden litt der Mann an psychischen Problemen; die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Ein bewaffneter Mann hat in Ägypten auf Passanten geschossen und acht getötet, ehe er selbst erschossen wurde. Bei dem Vorfall in Abnub in der Provinz Assiut, etwa 300 Kilometer südlich von Kairo, wurden fünf weitere Menschen verletzt. Den Behörden zufolge eröffnete der Täter am Montagabend bei einem Busbahnhof wahllos das Feuer auf Passanten. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei sei der Mann getötet worden, wie das Innenministerium am Dienstag berichtete.

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Staatsanwaltschaft ermittelt

Sicherheitskräfte hatten ihn zuvor auf einem landwirtschaftlichen Gelände aufgespürt. Nach ersten Ermittlungen litt der Täter dem Ministerium zufolge seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus in Kairo behandelt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.

Ägypten
Agenturen, bea  | 

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