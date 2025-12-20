Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zum traditionellen Genfer Weihnachtsschwimmen, der Coupe de Noël, steigen am vierten Adventwochenende rund 4.200 Schwimmerinnen und Schwimmer in den fast neun Grad warmen See. Am Samstag starteten die ersten 3.700 Teilnehmenden, jene der Courses populaires. Zum ersten Mal werden olympische Schwimmer an der ältesten Sportveranstaltung des Westschweizer Kantons teilnehmen, der nunmehr 87. Coupe de Noël von Genf.

Charlotte Bonnet und Jeremy Desplanches sind die Schirmherren dieser Ausgabe und nehmen am Sonntag selbst daran teil. Am Samstag hatte der Genfersee eine Temperatur von 8,71 Grad. Am Ufer des Englischen Gartens schwammen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wellen von etwa 25 Personen, teils in originellen und tauchsicheren Verkleidungen. Einige legten die vorgeschriebenen 100 Meter als Pilze, Truthahn oder Pirat verkleidet zurück.

