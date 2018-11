400.000 Dollar ergaunert: Super-Schwindel mit Obdachlosem

Zitat Scott Coffina: „Ihr ging nicht das Benzin aus. Und er gab nicht seine letzten 20 Dollar her, um ihr zu helfen.“ Der Staatsanwalt von Burlington County in New Jersey, der Heimat Bobbitts, hat das Trio des Diebstahls durch arglistige Täuschung angeklagt.

Wenn sie Pech haben, gehen die Verschwörer für bis zu zehn Jahre ins Gefängnis.

Coffina: „Die ganze Aktion war von Anfang an getürkt. Und alle haben mitgemacht.“

Sie flog auf, weil McClure in Handy-Nachrichten an Freunde die Konspiration unvorsichtiger Weise eingestand: „Okay, die Sache mit dem Benzin ist frei erfunden – aber den Typen gibt’s“, heißt es an einer Stelle. „Ich musste was erfinden, damit die Leute ein schlechtes Gewissen bekommen.“

Streit um die Beute

In 60.000 SMS, die von der Polizei sichergestellt wurden, offenbart das Pärchen – sie ist bei einem Nahverkehrsunternehmen angestellt, er Tischler – dass sie bei Hinz und Kunz Schulden haben.

Das Fass zum Überlaufen brachte jedoch interner Streit über die Verteilung der Beute.

Als Johnny Bobbitt im Sommer lautstark darüber lamentierte, dass er nur 75.000 Dollar bekommen habe, D’Amico und McClure hingegen dicke Autos ( BMW) führen und teure Reisen nach Florida und ins Spieler-Paradies Las Vegas veranstalteten, landete man zum ersten Mal vor der Justiz.