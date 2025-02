Wegen einer Lebensmittelvergiftung in einem Seniorenheim in Florenz sind drei Personen ums Leben gekommen, eine weitere schwebt in Lebensgefahr. Bei den ersten beiden Opfern, die bereits am Montag gestorben sind, handelt es sich um einen 89-jährigen Mann und um eine 88-jährige Frau. Zwei weitere Personen wurden wegen der Lebensmittelvergiftung in kritischem Zustand ins Krankenhaus von Florenz eingeliefert, eine der beiden starb am Donnerstag.