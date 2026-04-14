14-Jähriger stahl Linienbus und fuhr von Norwegen nach Schweden

Ein 14-jähriger Norweger hat einen Linienbus aus einer Garage gestohlen und ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren. Das teilte die zuständige norwegische Polizei am Dienstag mit. Demnach hatte ein Transportunternehmen die Polizei am frühen Morgen kontaktiert, nachdem der Diebstahl bemerkt und der Bus dank Satellitenübertragung in Schweden geortet worden war.

Der Bub wurde den Angaben zufolge von der schwedischen Polizei in Gewahrsam genommen, Mitarbeiter des norwegischen Jugendamtes waren am Dienstagvormittag auf dem Weg nach Schweden, um ihn zu holen.