124 Päckchen Kokain im Bauch: Österreicherin vor Gericht

In U-Haft genommen

Am 14. Februar wurde über die 27-Jährige die Untersuchungshaft verhängt. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Bereits in den Tagen zuvor hatte es zwei ähnliche Aufgriffe von Bodypackern auf Flughafen in Australien gegeben. "Die Australian Federal Police schätzt, dass die Beschlagnahme dieser drei illegalen Importe einen Marktwert von mehr 1,75 Millionen Dollar hat", heißt es in einer Aussendung der AFP.

"Die Fotos der beschlagnahmten Drogenpellets, nachdem sie ausgeschieden wurden, sollten den Drogenkonsumenten auch die widerliche Realität verdeutlichen, wie diese illegalen Substanzen über die ganze Welt transportiert werden", erklärt AFP-Commander Kate Ferry.