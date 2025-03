Zwei Kinder bei Autounfall in Dornbirn verletzt

Zwei Kinder im Alter von einem und acht Jahren sind am Sonntagabend in Vorarlberg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Wagen ihrer 32-jährigen Mutter war aus noch unbekannter Ursache in Dornbirn ins Rutschen geraten und seitlich mit einer Steinmauer kollidiert, teilte die Vorarlberger Polizei am Montag mit.