Bei Wohnungsbrand in Vorarlberg kam ein Mann ums Leben

Ein 48-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Hohenems (Bezirk Dornbirn) in Vorarlberg gestorben.

In der Nacht auf Samstag begann es um 1.40 Uhr in der Wohnung des Mannes - aus vorerst ungeklärter Ursache - zu brennen. Alle übrigen Hausbewohner wurden rechtzeitig gerettet und nicht verletzt. Das Landeskriminalamt ermittelt, berichtete die Polizei am Samstag.