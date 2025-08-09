Bei Wohnungsbrand in Vorarlberg kam ein Mann ums Leben
Ein 48-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Hohenems (Bezirk Dornbirn) in Vorarlberg gestorben.
In der Nacht auf Samstag begann es um 1.40 Uhr in der Wohnung des Mannes - aus vorerst ungeklärter Ursache - zu brennen. Alle übrigen Hausbewohner wurden rechtzeitig gerettet und nicht verletzt. Das Landeskriminalamt ermittelt, berichtete die Polizei am Samstag.
Zwei weitere Brände
In derselben Nacht brannte auf einem Firmengelände in Lauterach (Bezirk Bregenz) ein Elektrobagger. Feuerwehr und Augenzeugen gingen davon aus, dass sich die Lithiumbatterie des Fahrzeugs selbst entzündet und in weiterer Folge das Feuer ausgelöst hat. Der Bagger sowie eine Walze brannten vollständig aus.
Bereits Freitagabend standen zwei Papier- und ein Biomüllcontainer auf einem Müllplatz in Hohenems, direkt neben einer Wohnanlage, in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, sodass keine Gefahr des Übergreifens auf das Gebäude bestand. Verletzt wurde wie bei dem Brand in Lauterach niemand, die Schadenshöhe war in beiden Fällen noch unbekannt.
Kommentare