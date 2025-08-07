Recyclingbetrieb in Götzis in Flammen: Entwarnung für Bewohner

In einem Recyclingbetrieb in Götzis (Bezirk Feldkirch) ist am Donnerstag gegen Mittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer dürfte in der Papierlagerhalle des Abfallwirtschaftszentrums entstanden sein.

Am frühen Nachmittag sprach die Polizei eine Warnung aus: Zwar brannte lediglich Papier ohne chemische Zusatzstoffe, dennoch wurde die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden Götzis, Koblach, Altach und Mäder gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Aufenthalt im Freien sollte auf eine kurze Dauer beschränkt werden, hieß es. Die Rauchwolke war weithin im Rheintal sichtbar.

Die Landesstraße 203, die am Recyclingbetrieb vorbeiführt, wurde wegen der Brandbekämpfungsmaßnahmen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Am Abend gab die Polizei Entwarnung. Das Feuer befinde sich mittlerweile unter Kontrolle, es bestehe für die Bevölkerung keine Gefahr mehr. Die Sperre der L 203 dürfte aber die gesamte Nacht über aufrecht bleiben.

Am Vormittag bereits Brand in Recyclinganlage in Lustenau

Ebenfalls zu einem Brand in einer Recyclinganlage kam es am Donnerstag in Lustenau. Gegen 9 Uhr geriet dort ein Restmüllhaufen aus ungeklärter Ursache in Brand. Diesen brachten Beschäftigte des Unternehmens mit Pulverlöschern selbst unter Kontrolle, die weiteren Löscharbeiten der Feuerwehr waren bis 10 Uhr abgeschlossen, so die Polizei.

Zwei Mitarbeiter des Unternehmens wurden durch das Einatmen von Löschpulver und Rauchgas leicht verletzt, sie wurden zur Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert.