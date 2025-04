Vorarlberger vor Gleitschirmflug in der Schweiz tödlich verunglückt

Ein 33-jähriger Vorarlberger ist am Donnerstag im Schweizer Kanton St. Gallen bei Vorbereitungen zu einem Gleitschirmflug tödlich verunglückt. Der Mann wollte im Gebiet um den Lienzer Spitz starten, laut den bisherigen Erkenntnissen stürzte er aber noch vor dem Flug über einen steilen Wiesenhang und eine Felswand ab, hieß es in einer Mitteilung der St. Galler Kantonspolizei am Freitag.