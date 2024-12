Vorarlberger stürzte mit Pkw in Bahnunterführung ab

Ein dramatischer Unfall hat sich in der Nacht auf Samstag auf der L 190 zwischen Dornbirn und Hohenems ereignet. Ein 53 Jahre alter Pkw-Lenker war laut Polizei gegen 1.15 Uhr in Hohenems von der Fahrbahn abgekommen, fuhr über den rechtsseitigen Geh- und Radweg und stürzte schließlich fünf Meter tief in eine Bahnunterführung ab.