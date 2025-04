Vorarlberger Bach mit Plastikgranulat verunreinigt

In der Vorarlberger Stadt Hohenems ist am Mittwoch der Haselwurzbach mit Plastikgranulat verunreinigt worden. Beim Abladen eines 900 Kilo schweren Behälters rutschte dieser von der Palette und fiel zu Boden, woraufhin Plastikgranulat austrat und in den Bach gelangte. Die Feuerwehr errichtete eine vorübergehende Wassersperre, das Granulat wurde aus dem Gewässer entfernt und entsorgt. Laut einem hinzugezogenen Experten bestand keine Umwelt- oder Trinkwassergefährdung.