Erhöhte Waldbrandgefahr im Tiroler Unterland

Angesichts der derzeit vorherrschenden trockenen Verhältnisse gilt im Tiroler Unterland - insbesondere in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz - erhöhte Waldbrandgefahr. Für den Bezirk Kufstein erließ die dortige Bezirkshauptmannschaft Waldbrand-Verordnungen, in denen etwa das Rauchen und Entzünden von Feuern im Wald sowie Zweckfeuer verboten wurden, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. Man riet zu besonderer Achtsamkeit rund um die Osterfeiertage.