Vorarlberg: Wanderer im T-Shirt geraten in Bergnot

Drei Wanderer sind am Samstag in Frastanz (Bez. Feldkirch) aus Bergnot gerettet worden. Das mit Straßen- bzw. Laufschuhen, langen Hosen und T-Shirts bekleidete Trio war unterwegs zu den "Drei Schwestern" (höchster Gipfel: 2.053 Meter), aufgrund schlechter Ortskenntnisse und der mangelnden Ausrüstung kamen die Wanderer aber erst gegen 23.20 Uhr auf der Sarojaalpe an und dort nicht mehr weiter. Nach einem Notruf wurden sie von der Bergrettung leicht unterkühlt ins Tal gebracht.