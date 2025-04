Mann stürzte bei Arbeiten an Seilbahn in Tirol fünf Meter ab

Ein 51-Jähriger ist Donnerstagabend bei Revisionsarbeiten an der Talstation einer Zweiseilumlaufbahn im Gletscherschigebiet in Hintertux im Tiroler Zillertal schwer verletzt worden. Der Mann war kurz vor Beendigung der Abschmierarbeiten an den Rollenbatterien der Seilbahn beim Umhängen seines Sicherungsgerätes auf dem Montagewagen ausgerutscht. Daraufhin stürzte der Österreicher ungesichert aus rund fünf Metern Höhe ab und fiel auf den steinigen Boden.