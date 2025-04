Innsbrucker Stadt-ÖVP schlittert noch weiter ins Chaos

Noch am Mittwoch hatte Franz Jirka (ÖVP) als Klubobmann von " Das neue Innsbruck " - ein Bündnis der Innsbrucker Volkspartei mit "Für Innsbruck" (FI) - Bilanz über ein Jahr Oppositionsarbeit im Gemeinderat gezogen. An der Zusammenarbeit wolle man festhalten und plane, "bis 2030 durchzuhalten".

Einen Tag nach dieser Pressekonferenz wurde am Donnerstagmorgen per Aussendung verkündet, dass Jirka den Klubvorsitz an seine Parteikollegin Birgit Winkel übergibt. Die einstige Bürgermeisterpartei ÖVP stellt nach den Gemeindratswahlen im Vorjahr nur noch zwei Mandatare. Der Klub wird durch zwei FI-Abgeordnete komplettiert.