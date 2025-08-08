Tierquälerei im Bezirk Bludenz: Unbekannter verletzte Pferd schwer

Ein unbekannter Täter hat in Vorarlberg ein Pferd schwer verletzt. Das Tier erlitt eine zwölf Zentimeter lange und fünf Zentimeter tiefe Schnittwunde im Bereich des Halses.

Laut dem behandelnden Tierarzt wurde die Verletzung dem Pferd durch einen spitzen und scharfen Gegenstand absichtlich zugefügt.

Hinweise erbeten

Die Vorarlberger Polizei bittet um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in der Zeit zwischen 30. und 31. Juli auf einer Weide in Dalaas (Bez. Bludenz) im Bereich des Ortsteils Obermarias. Das verletzte Tier befand sich gemeinsam mit einem weiteren Pferd auf der Koppel.