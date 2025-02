Vorarlberg: Tankstellenangestellte mit Messer bedroht, Täter flüchtig

Anschließend flüchtete der Mann in Richtung der Bregenzer Innenstadt , eine Alarmfahndung brachte keinen Erfolg. Die Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt, informierte die Polizei.

Ein Unbekannter hat am späten Dienstagabend eine Tankstelle in Lochau (Bez. Bregenz ) überfallen. Mit einem Messer bewaffnet, forderte er kurz vor Mitternacht eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf.

Fahndung

Gesucht wird nach einem 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann von schlanker Statur. Bei dem Überfall war er dunkel gekleidet. Das Landeskriminalamt Vorarlberg bittet darüber hinaus Personen um Kontaktaufnahme (Tel. 059133-803333), die am Dienstag oder an den Vortagen möglicherweise auffällige Beobachtungen an der Tankstelle gemacht haben.