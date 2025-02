Ischgl: Ortung per Kopfhörer führt Polizei zu Serienjackendieb

Hinzu kamen fünf Mobiltelefone, fünf Smartwatches und eine Kreditkarte. Die Gegenstände wurden in der Unterkunft des Mannes gefunden. Auf die Schliche war man dem Türken über geortete Kopfhörer in einer Jacke gekommen.

Mit einem "Serien-Jackendieb" hat es offenbar die Tiroler Polizei zu tun: Ein 44-jähriger Türke soll nach bisherigen Erkenntnissen nämlich 18 Jacken aus einem oder mehreren Lokalen in Ischgl (Bezirk Landeck) gestohlen haben, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Unterkunft wurde geortet

Der 44-Jährige zeigte sich teilweise geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, weitere Ermittlungen waren im Gange. Die Spur zu dem mutmaßlichen Dieb hatte über eine 21-jährige Deutsche geführt. Diese erstattete am Montag Anzeige und berichtete, dass ihr in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar ihre Jacke in einem Ischgler Lokal entwendet worden war.

In der Jackentasche würden sich außerdem noch ihre Kopfhörer befinden, die sie habe orten können. Die Polizisten ergriffen daraufhin die Initiative und gingen mit der jungen Frau zu der georteten Unterkunft des 44-Jährigen. Dort stellten sie schließlich das Diebesgut sicher.