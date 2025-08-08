4 Fahrgäste bei Vollbremsung eines Busses in Riezlern verletzt

Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Riezlern (Kleinwalsertal) sind am Donnerstag vier Fahrgäste verletzt worden. Der 61-Jährige Busfahrer musste stark abbremsen, weil ein Mädchen mit Laufrad völlig unvermittelt vom Gehsteig auf die Fahrbahn wechselte. Einer der Fahrgäste des voll besetzten Busses fiel auf einen Kinderwagen, informierte die Polizei.

Unbekannte Frau: Bitte melden

Der Zwischenfall ereignete sich auf der Walserstraße (L201) in Richtung Grenzübergang "Walserschanze". Das Mädchen war in Begleitung einer 30- bis 40-jährigen Frau mit Kinderwagen. Sie entschuldigte sich per Handzeichen bei dem Busfahrer, ihre Identität blieb aber unbekannt. Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kleinwalsertal (Tel. 059133-8129) in Verbindung zu setzen.