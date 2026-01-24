Lkw mit Flüssiggas in Vorarlberg umgekippt: Lenker verletzt

In Gaschurn (Montafon) ist am Freitag ein mit vier Tonnen Flüssiggas beladener Lkw umgekippt. Der 59-jährige Lenker war gegen 9 Uhr aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, der Lkw kippte zur Seite.

Vor der Bergung des Fahrzeugs wurden die Bewohner im Umkreis von hundert Metern vorsorglich evakuiert. Der Auflieger sei nicht beschädigt worden, daher habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hieß es seitens der Polizei.

Lkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus geflogen

Der bei dem Unfall verletzte Fahrer wurde per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der Lkw wurde von der Feuerwehr mit Hilfe einer Kranfirma geborgen. Nach Ende der Arbeiten konnten die Anrainer in ihre Wohnungen zurückkehren.