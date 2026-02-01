Vorarlberg: Lawinenunfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind am Samstag bei einem Lawinenabgang in Vorarlberg verletzt worden.

Bei einer Skitour auf die Maroiköpfe in Klösterle wurde eine 33-jährige Alpinistin und der 70-jährige Tourenführer von einem Schneebrett erfasst und verschüttet. Eine 37-jährige Tourengeherin wurde im Randbereich des Schneebrettes erfasst und teilweise verschüttet, wie die Polizei mitteilte.