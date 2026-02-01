Vorarlberg

Vorarlberg: Lawinenunfall mit drei Verletzten

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.
Tourengeher wurden von Schneebrett erfasst.
01.02.26, 07:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei Personen sind am Samstag bei einem Lawinenabgang in Vorarlberg verletzt worden. 

Bei einer Skitour auf die Maroiköpfe in Klösterle wurde eine 33-jährige Alpinistin und der 70-jährige Tourenführer von einem Schneebrett erfasst und verschüttet. Eine 37-jährige Tourengeherin wurde im Randbereich des Schneebrettes erfasst und teilweise verschüttet, wie die Polizei mitteilte.

Streit unter Betrunkenen: Mann wurde in Vorarlberg mit Glaskrug verletzt

Die Verschütteten konnten von nachfolgenden Tourengehern mittels LVS-Geräten geortet ausgegraben werden. Der schwer verletzte Tourenführer wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die leicht verletzte 33-Jährige wurde ins Krankenhaus Dornbirn verbracht. Die teilweise verschüttete Tourengeherin wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. 

Die Tour fand im Rahmen eines Skitouren- und Lawinen-Aufbaukurses statt. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in diesem Bereich Lawinenwarnstufe 3.

Mehr zum Thema

Lawine
Agenturen  | 

Kommentare