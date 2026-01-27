Vorarlberg

Streit unter Betrunkenen: Mann wurde in Vorarlberg mit Glaskrug verletzt

Ein 53-Jähriger wurde schwer am Hals verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten zogen sich Schnittwunden zu.
27.01.26

Ein 53-jähriger Urlauber ist vergangenen Freitag bei einer Streiterei unter drei Betrunkenen in einer Après-Ski-Bar im Kleinwalsertal mit einem Glaskrug schwer am Hals verletzt worden.

Gruppenrauferei in Tirol endete für Fußballfan auf Intensivstation

Mehrere Schnittverletzungen

Ein 36-Jähriger, ebenfalls Urlauber, fügte ihm die etwa zehn Zentimeter lange Wunde zu und verletzte sich durch Splitter an der Hand, so die Polizei. Der 54-jährige Bruder des Opfers erlitt durch Splitter eine Schnittverletzung an der Nase. 

Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

