Streit unter Betrunkenen: Mann wurde in Vorarlberg mit Glaskrug verletzt

Ein 53-jähriger Urlauber ist vergangenen Freitag bei einer Streiterei unter drei Betrunkenen in einer Après-Ski-Bar im Kleinwalsertal mit einem Glaskrug schwer am Hals verletzt worden.

Mehrere Schnittverletzungen

Ein 36-Jähriger, ebenfalls Urlauber, fügte ihm die etwa zehn Zentimeter lange Wunde zu und verletzte sich durch Splitter an der Hand, so die Polizei. Der 54-jährige Bruder des Opfers erlitt durch Splitter eine Schnittverletzung an der Nase.

Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.