Streit unter Betrunkenen: Mann wurde in Vorarlberg mit Glaskrug verletzt
Ein 53-Jähriger wurde schwer am Hals verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten zogen sich Schnittwunden zu.
Ein 53-jähriger Urlauber ist vergangenen Freitag bei einer Streiterei unter drei Betrunkenen in einer Après-Ski-Bar im Kleinwalsertal mit einem Glaskrug schwer am Hals verletzt worden.
Mehrere Schnittverletzungen
Ein 36-Jähriger, ebenfalls Urlauber, fügte ihm die etwa zehn Zentimeter lange Wunde zu und verletzte sich durch Splitter an der Hand, so die Polizei. Der 54-jährige Bruder des Opfers erlitt durch Splitter eine Schnittverletzung an der Nase.
Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.
