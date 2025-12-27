Flucht nach Crash: 19-Jähriger Lenker macht sich mit Kennzeichen davon

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Samstag in Kumbach in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) einen Unfall gebaut, daraufhin die Kennzeichentafel vom Fahrzeug abmontiert und ist schließlich geflüchtet. Der junge Mann war auf einer Landesstraße unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr gegen einen Leitungsmast und einen Verteilerkasten eines Netzbetreibers, die beide zerstört wurden.