Vorarlberg: Paradoxe Situation bei Betreuung von Kindern

In Vorarlberg besuchen zwar überdurchschnittlich viele Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren einen Kindergarten oder andere elementare Einrichtungen, doch die Besuchsdauer ist österreichweit am geringsten. Auf diese paradoxe Situation wies die Arbeiterkammer Vorarlberg am Mittwoch in einer Pressekonferenz hin. Sie sieht strukturelle Barrieren als Grund und fordert einen "umfassenden regionalen Aktionsplan".

Traditionelle Rollenbilder bremsen Inanspruchnahme

Neben strukturellen Hürden würden besonders stark ausgeprägte traditionelle Rollenbilder den Zugang und die Inanspruchnahme von elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Vorarlberg bremsen. Die AK Vorarlberg belegte das mit einer Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) der Universität Wien, die in ihrem Auftrag erstellt wurde. Der Anteil an Kindern in ganztägiger Betreuung oder auch nur über Mittag ist in Vorarlberg mit Abstand der geringste im Bundesvergleich. Während österreichweit mehr als die Hälfte aller Kinder ganztägig betreut werden, sind es in Vorarlberg lediglich rund 18 Prozent.