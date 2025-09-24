Raubversuch auf Pensionisten: Bursche (14) angezeigt

Ein 14-jähriger Bursche hat am Dienstagnachmittag in Hohenems einen 72-Jährigen auszurauben versucht.

Der vor einer Trafik wartende Senior wurde laut Polizei von dem Jugendlichen angerempelt und in weiterer Folge attackiert.

Raubversuch gescheitert

Der Versuch des 14-Jährigen, dem 72-Jährigen die Geldbörse aus der Hand zu schlagen, misslang. Der Bursche flüchtete und wurde von einer Polizeistreife kurze Zeit später in Bregenz aufgegriffen. Er wird angezeigt. Der Senior erlitt Verletzungen.