Raubversuch auf Pensionisten: Bursche (14) angezeigt
Der Senior (72) wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Jugendliche wurde aufgespürt und angezeigt.
Ein 14-jähriger Bursche hat am Dienstagnachmittag in Hohenems einen 72-Jährigen auszurauben versucht.
Der vor einer Trafik wartende Senior wurde laut Polizei von dem Jugendlichen angerempelt und in weiterer Folge attackiert.
Raubversuch gescheitert
Der Versuch des 14-Jährigen, dem 72-Jährigen die Geldbörse aus der Hand zu schlagen, misslang. Der Bursche flüchtete und wurde von einer Polizeistreife kurze Zeit später in Bregenz aufgegriffen. Er wird angezeigt. Der Senior erlitt Verletzungen.
