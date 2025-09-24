Vorarlberg

Raubversuch auf Pensionisten: Bursche (14) angezeigt

Eine Nahaufnahme von einem Blaulicht auf einem Polizeiaufnahme.
Der Senior (72) wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Jugendliche wurde aufgespürt und angezeigt.
24.09.25, 09:26
Ein 14-jähriger Bursche hat am Dienstagnachmittag in Hohenems einen 72-Jährigen auszurauben versucht.

Der vor einer Trafik wartende Senior wurde laut Polizei von dem Jugendlichen angerempelt und in weiterer Folge attackiert.

Raubversuch gescheitert

Der Versuch des 14-Jährigen, dem 72-Jährigen die Geldbörse aus der Hand zu schlagen, misslang. Der Bursche flüchtete und wurde von einer Polizeistreife kurze Zeit später in Bregenz aufgegriffen. Er wird angezeigt. Der Senior erlitt Verletzungen.

(Agenturen)  | 

