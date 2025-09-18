Notruf aus Vandans: Ortschef bekämpft Kirchenbrand mit Feuerlöscher

Der Bürgermeister der Vorarlberger Gemeinde Vandans (Bezirk Bludenz) hat am Mittwoch ein Feuer in der Friedhofskirche des Ortes gelöscht.

Eine 37-Jährige hatte dort mehrere Kerzen angezündet und dann Desinfektionsmittel darüber gegossen. Aus der Stichflamme entwickelte sich ein Brand. Diesen erstickte der Bürgermeister, der sich zufällig im Nebenraum aufhielt, noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher, teilte die Polizei mit.

In der Kirche entstand Sachschaden in vorerst unbekannter Höhe, beschädigt wurden ein Tisch und eine Wand im Altarraum.

Motiv ist noch unklar

Die Frau erlitt leichte Verbrennungen an den Fingern und wurde zur weiteren Betreuung ins Landesnervenkrankenhaus Rankweil (Bez. Feldkirch) gebracht. Man habe Ermittlungen zu Hintergründen und ihrem Motiv aufgenommen, so die Polizei.