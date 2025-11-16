Massencrash auf der A14 bei Hohenems: Sechs Personen verletzt

Auf der Rheintalautobahn A14 auf Höhe Hohenems kam es am Samstag in Fahrtrichtung Deutschland zu einem Massencrash, in den sechs Fahrzeuge verwickelt waren.

Sechs Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht

Ebenso viele Personen wurde bei dem Unfall verletzt. Laut Polizei war die Ursache ein Zusammenstoß bei einem Spurwechsel. Wie der ORF berichtet, soll eine 33-jährige Lenkerin beim Spurwechsel das Heck eines anderen Autos touchiert haben. Dadurch sei das Fahrzeug in weitere Pkw geschoben worden. Insgesamt sechs Menschen wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Dornbirn und Hohenems eingeliefert.