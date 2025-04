Vorarlberg: Bestätigter Masernfall eines Wieners in Dornbirn

Ein in Wien lebender Mann, der bei seinen Eltern in Vorarlberg zu Besuch ist, ist an Masern erkrankt. Er wird in Vorarlberg im Spital behandelt. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft Dornbirn habe bereits alle notwendigen Schritte veranlasst, teilte das Land am Dienstagmittag in einer Aussendung mit. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) betonte: "Die Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Die Impfung schützt zuverlässig und ist kostenlos."