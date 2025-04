Vier Verletzte bei Unfall im Bregenzerwald: Polizei vermutet Straßenrennen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Alberschwende (Bregenzerwald) mit zwei beteiligten Autos sind am Samstag die vier Insassen verletzt worden, mehrere davon schwer.

Die Wagen fuhren kurz vor Mitternacht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortszentrum, die Polizei hegt den Verdacht, „dass es sich um ein inoffizielles Straßenrennen handelte“. Im Zentrum prallte ein Lenker gegen die Kirche, der zweite Pkw wurde vom zurückgeschleuderten Auto getroffen.

Im Zentrum, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h gilt, geriet einer der Wagenlenker in einer leichten Rechtskurve aufgrund seines zu hohen Tempos auf die Gegenfahrbahn, überfuhr einen Gehsteig und eine Grünfläche und krachte frontal gegen die Außenmauer der Kirche . Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw deutlich angehoben. Als der Wagen in weiterer Folge auf die Fahrbahn zurückfiel, traf er das zweite Auto, das nach der Kollision erst nach 70 Metern zum Stillstand kam.

Die Fahrzeuglenker und ihre Beifahrer wurden in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete noch in der Nacht die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge und die Beiziehung eines amtlichen Unfallsachverständigen an. Die Polizei untersucht, ob die Fahrzeuglenker möglicherweise durch Substanzen beeinträchtigt waren. Sie müssen mit mehreren Anzeigen rechnen.