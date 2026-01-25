Frontalcrash im Bregenzerwald: Feuerwehr befreite Lenkerin aus dem Wrack

Eine 20-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Bregenzerwaldstraße (L200) bei Andelsbuch (Bregenzerwald) in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Die Pkw-Lenkerin war gegen 23.50 Uhr aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie frontal mit dem Fahrzeug eines 21-jährigen Autofahrers kollidierte. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Lenkerin war eingeklemmt

Die Frau, die in Richtung Bersbuch unterwegs gewesen war, musste zunächst von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Bei dem 21-Jährigen sei eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt worden, hieß es. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, ein Sachverständiger soll nun den genauen Hergang klären. Die L200 war während der Rettungs- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt.