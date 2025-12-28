Fahrerflucht ohne Führerschein: Mann (58) rammte Laterne und ging ins Lokal

Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Samstag vor 22 Uhr in Bregenz auf der L202 bei einem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dabei kollidierte der Wagen mit einer Straßenlaterne und zwei Fahnenmasten. Laut Polizei setzte der Mann seine Fahrt dennoch fort.

Nach Unfall ging Mann in ein Lokal

Er stellte seinen stark beschädigten Pkw später in der Montfortstraße ab und ging in ein Lokal in der Nähe. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, auch die Straßenlaterne und die beiden Fahnenmasten wurden erheblich beschädigt.

Wie sich herausstellte, besaß der 58-Jährige keine gültige Lenkberechtigung, einen Alkotest hat er verweigert. Die Polizei hat mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz erstattet.