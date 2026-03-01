Verschlag brannte: Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen

Ein Feuer in einem Verschlag auf einem landwirtschaftlichen Gelände in Feldkirch-Tisis in Vorarlberg hat am Samstag auf umliegende Hecken und Bäume übergegriffen. Eine nahe gelegene Scheune wurde aber rechtzeitig von der Feuerwehr gesichert, informierte die Polizei.

Der Verschlag brannte aus, er musste abgetragen werden. Personen waren nicht gefährdet. Wie die APA berichtet, wurden zwei Pferde und zwei Hasen in einem Stall geschützt.

Verschlag in Vollbrand

Ein Zeuge informierte die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr über eine starke Rauchentwicklung und Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Verschlag bereits in Vollbrand. Darin befanden sich Elektrogeräte, ein Ofen sowie Gasflaschen waren ebenfalls dort untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.