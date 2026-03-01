Stallgebäude brannte: Kärntner Landwirt rettete seine 40 Rinder

In der Gemeinde Gnesau im Bezirk Feldkirchen ist Samstagnachmittag ein Stallgebäude durch einen Brand zerstört worden. Das Feuer war im Bereich der Tennenauffahrt im Obergeschoß ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Landwirt konnte die im Stall befindlichen 40 Rinder noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt.

100 Feuerwehrmitglieder löschten den Brand

Um den Brand zu löschen, waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung mit 100 Personen und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und auf andere Gebäude verhindern, auch ein beginnender Wiesenbrand wurde gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Schadenshöhe stand noch nicht fest.