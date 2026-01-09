Schwerer Lkw-Unfall auf A14: Diesel ausgetreten, keine Verletzten

Auf der Rheintalautobahn (A14) bei Bludenz ereignete sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Es gab keine Verletzten, aber ein Sattelschlepper verlor rund 500 Liter Diesel. Die A14 war in der Folge in Fahrtrichtung Deutschland für dreieinhalb Stunden gesperrt.

Ein 60-jähriger Autofahrer überholte gerade den Sattelzug, als dieser vermutlich aufgrund der Straßenverhältnisse ins Schleudern geriet und seitlich ausscherte. Dadurch kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Totalschaden am Sattelzug: Treibstofftank stark beschädigt

In der Folge prallte der Sattelzug in einer Pannenbucht gegen die Außenleitschiene, wobei die Zugmaschine auf die Leitschiene gehoben und etwa 15 Meter entlanggeschoben wurde. Dabei wurde der Treibstofftank stark beschädigt, wodurch rund 500 Liter Diesel austraten.

Am Sattelzug entstand Totalschaden, während der Pkw trotz Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fahrbereit blieb.