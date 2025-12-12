Alkolenker verursachte schweren Unfall auf der Rheintalautobahn
Der 33-Jährige setzte seine Fahrt fort, auch nachdem sein Pkw ein Rad verloren hatte.
Ein laut Polizei erheblich betrunkener Autofahrer hat Freitagfrüh auf der Rheintalautobahn (A14) bei Altach einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 33-Jährige fuhr gegen 0.45 Uhr auf den Vordermann auf, der ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitschiene prallte. Der 33-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort, auch dann, als er bei der Ausfahrt Altach das linke Vorderrad verlor. Wenig später geriet das Fahrzeug in Brand und kam zum Stillstand.
Der 33-Jährige erlitt bei dem Unfall ebenso leichte Verletzungen wie ein 66-Jähriger und ein 35-Jähriger im zweiten Pkw. Die drei Männer wurden zur Kontrolluntersuchung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
