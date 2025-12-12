Alkolenker verursachte schweren Unfall auf der Rheintalautobahn

Ein laut Polizei erheblich betrunkener Autofahrer hat Freitagfrüh auf der Rheintalautobahn (A14) bei Altach einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 33-Jährige fuhr gegen 0.45 Uhr auf den Vordermann auf, der ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitschiene prallte. Der 33-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort, auch dann, als er bei der Ausfahrt Altach das linke Vorderrad verlor. Wenig später geriet das Fahrzeug in Brand und kam zum Stillstand.