Verkehrsunfall in Rankweil: Alkoholisierter Fahrer verletzt drei Personen
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rankweil wurden am Samstagabend drei Personen verletzt. Kurz nach 22 Uhr kollidierten auf der Stiegstraße in Richtung Götzis zwei Fahrzeuge frontal miteinander.
Ein 21-jähriger Autofahrer soll laut Polizeiangaben mit mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen sein. Er kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen kam.
Drei Verletzte nach der Kollision
Bei dem Unfall wurden alle Beteiligten verletzt. Der 23-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie sein 22-jähriger Beifahrer mussten mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 21-jährige Unfalllenker erlitt leichte Verletzungen. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Gegen den 21-Jährigen wird nun bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch Anzeige erstattet.
