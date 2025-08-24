Verkehrsunfall in Rankweil: Alkoholisierter Fahrer verletzt drei Personen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Rankweil wurden am Samstagabend drei Personen verletzt. Kurz nach 22 Uhr kollidierten auf der Stiegstraße in Richtung Götzis zwei Fahrzeuge frontal miteinander.

Ein 21-jähriger Autofahrer soll laut Polizeiangaben mit mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen sein. Er kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen kam.