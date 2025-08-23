Pfaffstätten: Pkw-Lenkerin prallte im Ort frontal gegen Baum

Freitagabend, vor 18 Uhr, war die Lenkerin eines Pkw auf der Badener Straße im Ortsgebiet von Pfaffstätten in Richtung Baden unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum prallte. Der Anprall war laut Auskunft der Freiwilligen Feuerwehr Pfaffstätten so heftig, dass der Baum knickte und mitgerissen wurde, ehe der Unfallwagen am Gehsteig und Grünfläche zum Stillstand kam.

Der Baum lag zwar mit der Baumkrone auf der Fahrzeugfront des verunfallten Pkws, jedoch blieb die Fahrgastzelle unversehrt. Nur die beiden Airbags waren ausgelöst worden. Laut Zeugen war die Lenkerin anfänglich nicht ansprechbar. Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte gelang es den Ersthelfern, einen Zugang über die Fahrer- und Beifahrertüre zu schaffen.