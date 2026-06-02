Unwetter in Vorarlberg: 32 Feuerwehreinsätze

Heftiger Wind und starke Regenfälle haben am frühen Dienstagabend in Vorarlberg innerhalb von knapp zwei Stunden zu 32 Einsätzen der Feuerwehr geführt. Der Sturm zog über das gesamte Bundesland, zahlreiche Bäume und Bauzäune stürzten um, teilte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) auf APA-Anfrage mit. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Wie in den Wetterprognosen vorhergesagt, traf die Sturmfront gegen 17 Uhr im Bundesland ein. Die Windböen erreichten an exponierten Stellen im Rheintal - etwa am Bodenseeufer in Fußach - Spitzen von knapp 70 km/h, 50 km/h wurden praktisch überall gemessen. Der Regen hielt einige Zeit an, ließ aber in seiner Stärke mit der Zeit deutlich nach.