Tempo-Wahnsinn in Vorarlberg: Zehn Führerscheine nach Raseraktionen weg

Die vierköpfige Gruppe aus Belgien, Männer und Frauen, wurde am Donnerstag in Egg (Bregenzerwald) von der Exekutive kontrolliert, nachdem das Quartett mehrere Verkehrsübertretungen begangen hatte. Anschließend setzten die vier Biker ihre Fahrt fort. In Damüls waren sie einem Tempo 50-Bereich viel zu schnell unterwegs, zwei davon mit 123 bzw. 124 Stundenkilometern. Folglich war die Spritztour zu Ende, zwei der Maschinen wurden abgenommen.

Auch zwei Autofahrer viel zu schnell

Ebenfalls im Bereich von Damüls fuhr am Donnerstag eine Gruppe dreier Motorradfahrer innerorts mit bis zu 106 km/h, außerorts mit bis zu 120 km/h. Ein weiterer Biker, der allein tourte, wurde in einem 70 km/h-Abschnitt mit 136 Stundenkilometern geblitzt.