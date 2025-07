Pkw-Lenker mit 207 km/h und Kleinkind auf der Rückbank auf A1 unterwegs

Mit 207 km/h ist ein 23-Jähriger am Sonntagnachmittag mit seinem Pkw in Richtung Wien über die Westautobahn (A1) durch den Bezirk Melk gerast. Bei Bergland war der Bleifuß einer Polizei-Patrouille bei einer Radarkontrolle aufgefallen.

Der Slowake wurde rund 40 Kilometer weiter östlich bei der Autobahnraststation Völlerndorf bei St. Pölten gestoppt. Dort zeigte sich, dass der Mann auch noch seine dreijährige Tochter im Wagen hatte. Wie die Polizei am Montag berichtete, war das Kind allerdings nicht ordnungsgemäß im Auto angeschnallt. Dem slowakischen Staatsbürger wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft kommt hinzu.

Baustelle ignoriert

Für eine weitere Tempoeinlage sorgte, laut Polizeidirektion NÖ, ein 28-Jähriger am Sonntag in einem Baustellenbereich der Südautobahn (A2) in Wiener Neustadt. Bei erlaubten 80 km/h bretterte der Deutsche mit seinem Pkw mit 154 km/h dahin. Eine gültige Lenkerberechtigung besitzt der Mann nicht. Nun wartet auch auf ihn eine Anzeige bei der zuständigen Verwaltungsbehörde.