Streit in Vorarlberg: 21-Jähriger attackierte Mann mit Messer

Der Messerattacke am Donnerstagabend in Feldkirch ist offenbar ein Streit um ein Handy vorausgegangen. Das teilte die Vorarlberger Polizei am Freitag mit. Ein 21-jähriger Mann soll am dortigen Bahnhof einen 46-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die beiden türkischen Staatsbürger am Donnerstag gegen 17.00 Uhr zur Übergabe eines Mobiltelefons getroffen. Offenbar habe Uneinigkeit über den Verbleib des Telefons bestanden, der darauffolgende Streit eskalierte schließlich. Der in Baden-Württemberg lebende 21-Jährige soll dann ein Messer gezogen und damit auf den in Vorarlberg wohnenden 46-Jährigen eingestochen haben.

Festnahme

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst in Richtung Innenstadt, er wurde kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten am Freitag weiter an, der Tatverdächtige werde derzeit einvernommen, so die Polizei in der Früh.