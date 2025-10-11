Spielhaus im Kindergarten angezündet: Polizei Dornbirn sucht Zeugen

Am frühen Morgen des 11. Oktober 2025 wurde der Polizeiinspektion Dornbirn eine Rauchentwicklung bei einem Spielhaus des Kindergartens Rohrbach gemeldet. Gegen 07:40 Uhr entdeckten Zeugen den Brand am hölzernen Spielhaus im Garten der Einrichtung. Sofort alarmierte Einsatzkräfte rückten zum Kindergarten aus.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Holzboden der Veranda des im Garten befindlichen Holzhaus in Flammen stand. Die einschreitenden Polizisten und die alarmierte Feuerwehr konnten den Brand sowie vorhandene Glutnester erfolgreich löschen. Durch das rasche Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade verhindert werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizeiinspektion Dornbirn geführt. Die bis dato noch unbekannte Täterschaft wird von der Polizei gesucht. Am Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Dornbirn mit insgesamt 15 Einsatzkräften sowie eine Streife der Sicherheitswache Dornbirn und der Polizeiinspektion Dornbirn beteiligt. Personen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer 059133 8140-100 zu melden.