Silvretta Montafon: Snowboarder aus Steilgelände geborgen
Ein 27-Jähriger kam im freien Skiraum nicht mehr weiter und setzte einen Notruf ab. Er konnte geborgen werden.
Ein 27-jähriger Snowboarder ist am Mittwochnachmittag im freien Skiraum des Skigebiets Silvretta Montafon in Bergnot geraten. Er kam im mit Tiefschnee gefüllten Steilgelände nicht mehr weiter und setzte einen Notruf ab. Der unverletzt gebliebene Mann wurde per Seil vom Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen. Ob der 27-Jährige die Rettungskosten übernehmen muss, wird noch geprüft, informierte die Polizei.
Der Snowboarder verließ die gesicherte Piste im Nahbereich der Mittelstation der Valisera-Gondelbahn, obwohl er über keinerlei Gebietskenntnisse verfügte. Sein Weg führte ihn in Richtung Gampaping, ehe er aufgrund der Verhältnisse aufgeben musste.
