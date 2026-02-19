Silvretta Montafon: Snowboarder aus Steilgelände geborgen

Ein 27-jähriger Snowboarder ist am Mittwochnachmittag im freien Skiraum des Skigebiets Silvretta Montafon in Bergnot geraten. Er kam im mit Tiefschnee gefüllten Steilgelände nicht mehr weiter und setzte einen Notruf ab. Der unverletzt gebliebene Mann wurde per Seil vom Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen. Ob der 27-Jährige die Rettungskosten übernehmen muss, wird noch geprüft, informierte die Polizei.